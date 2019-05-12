HABER

Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:34 | Son Güncelleme

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı.

HALKA SİMİT İKRAM ETTİ

Bir dizi ziyaret için memleketi Antalya’nın Alanya ilçesine gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2'ncisini düzenlediği 'Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençlerin Atatürk Caddesi’nde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, kalabalığı selamlamasının ardından etkinlik alanına geçti. Hükümet Meydanı’na kurulan stantta katılımcılara simit, çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, halka simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise Alanya’da oturan ailesinin yanına gelen ve etkinliğe katılan şarkıcı Lara’ya verdi.

Yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber halka ikramda bulunan Çavuşoğlu daha sonra meydanda toplananlarla sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu etkinliğin ardından Alanya’daki programını tamamladı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nın iftar programına katıldı(geniş haber)Bahçeli, partisinin İstanbul İl Teşkilatı'nın iftar programına katıldı(geniş haber)
Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)Bakan Çavuşoğlu: Turist arttı, kişi başı geliri yükseltmeliyiz (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

Kanarya evinde güldü, Akhisar ligden düştü

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Ay, Neptün açısında zorlu gelişmeler!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! Biri daha yakalandı!

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.