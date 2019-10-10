HABER

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:19 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin Barış Pınarı Harekatı'yla oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda Türkiye'nin gerekeni yapacağını, güvenli bölge dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu: Türkiye sadece güvenli bölgede kalan DEAŞ'lılardan sorumlu

Bazı yabancı haber ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nın amacının terör unsurlarını ortadan kaldırmak, sınırın Suriye tarafındaki terör tehdidini bertaraf etmek, güvenli bir bölge oluşturmak, bölgeye istikrar getirmek, yerlerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmesini sağlamak şeklinde sıraladı.

Çavuşoğlu, güvenli bölge için "Derinlik 30 kilometre olacak. Bazı bölgelerde biraz daha fazla, bazı yerlerde biraz daha az olabilir." ifadelerini kullandı.

Harekatla sivillerin değil, teröristlerin hedeflendiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu harekat orantılı, ölçülü ve sınırlı olacak. Daha önce yaptığımız gibi siviller korunacak. Teröristlerin, sivilleri kalkan olarak kullanmayacağını ümit ediyorum." diye konuştu.

DEAŞ'LILARIN BULUNDUĞU KAMPLAR VE HAPİSHANELER

Çavuşoğlu, DEAŞ'lıların tutulduğu kamplar ya da hapishanelerdekilerin durumlarının ne olacağı sorusunu yanıtlarken, bu kamplar ya da hapishanelerin oluşturulacak güvenli bölge içinde kalması durumunda Türkiye'nin sorumlu olacağını, bölgenin dışında kalırsa ABD veya diğerlerinin bunlardan sorumlu olması gerektiğini vurguladı.

Güvenli bölgeden daha güneyde kalacak kamplar ve hapishanelerden sorumlu olmadıklarının altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Biz oraya ulaşamayız. ABD ve diğerleri güneyde kalacaklarını net olarak söylediler. Bizim oluşturacağımız güvenli bölgenin güneyinde kalanlardan Amerikalılar ve diğerleri sorumludur. Bu kamplar veya hapishaneler rejim bölgesinde kalıyorsa bundan rejim sorumludur. Kamplar ya da hapishaneler güvenli bölge içinde kalırsa biz gerekeni yaparız."

ABD'NİN PKK/YPG'YE SAĞLADIĞI SİLAHLAR

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı kendisine yönelik terör tehdidi nedeniyle gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Bizim ilçelerimize ve köylerimize sınırın öbür tarafından son bir yılda binden fazla saldırı ve taciz geldi." dedi.

PKK/YPG'lilerin elinde gelişmiş silahlar bulunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"PKK'lıların elinde tanksavar silahları, roketler, insansız hava araçları ve benzeri silahlar var. Askeri istihbaratımıza göre, PKK'lıların ağır silahları, gelişmiş silahları bulunuyor. Bunların büyük çoğunluğu ABD tarafından sağlandı. Daha 3 gün önce bile kamyonlar dolusu silah terör örgütüne verildi."

"SİYASİ ÇÖZÜM OLURSA ADANA MUTABAKATI UYGULANABİLİR"

Çavuşoğlu, Türkiye ile Suriye arasında 1998'de imzalanan Adana Mutabakatı hakkındaki bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Suriye'de siyasi bir çözüm olursa bunu konuşabiliriz ama rejim örneğin şu anda ülkenin kuzeydoğusunu kontrol edemiyor. O zaman rejim, bu Adana Mutabakatı'nı nasıl uygulayacak? Oradan Türkiye'ye gelen terör saldırılarını nasıl engelleyecek veya teröristleri imha edecek? Bunu yapamazlar.

Şu andaki harekatımız aslında bu protokolden de kaynaklanan haklarımız temelinde yürütülüyor. Rejim, şu anda bu anlaşmayı yerine getiremiyor. Siyasi bir çözüm olursa Adana Mutabakatı tabii ki iki taraf tarafından da uygulanabilir."

(AA)

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destekEvlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek
İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu DEAŞ IŞİD

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Canlı yayında keskin nişancı tüfeği atışı! İşte o anlar

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evlerine havan topu isabet eden vatandaşlardan operasyona tam destek

Evlerine havan topu isabet etti! Operasyona tam destek

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik sürüyor

İncirlik Hava Üssü'ndeki hareketlilik!

Havan atışı yapan teröristlerin aracı vuruldu! O anlar böyle görüntülendi

Sivilleri hedef alan teröristler böyle vuruldu

Canlı yayın hazırlığı sırasında Kamışlı'dan Nusaybin'e havanlı saldırı

Muhabirin zor anları! Havan mermisi böyle düştü

RTÜK: Barış Pınarı Harekatı aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır

'Harekat aleyhindeki yayınlar hızlıca susturulmaktadır'

Son dakika: Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.