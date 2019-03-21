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Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan Tepeleri tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 23:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ABD’nin İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkelerin toprak bütünlüğü uluslararası hukukun en temel ilkesidir. ABD’nin İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hamlelerini meşrulaştırma çabaları, bölgede sadece daha fazla şiddet ve acıya yol açar. Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemektir” ifadelerine yer verdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, " İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" açıklaması yapmıştı.

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