Bakan Çavuşoğlu'ndan Venezuela açıklaması

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki askeri darbe girişimi ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Bugün Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

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