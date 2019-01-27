Bakan'dan ailelere 'Çocuklara dijital mahremiyet aşılanmalı' çağrısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukların internetin uçsuz bucaksız dünyasında yalnız ve denetimsiz bırakılarak ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Aileler, çocuklarına özellikle dijital mahremiyet bilincini erken yaşta aşılamalı. Ailelerin bizatihi kendileri de çocuklarının fotoğraf, video ve diğer bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların dijital risklerden korunmasına yönelik alınması gereken önlemlere ilişkin çalışmalar yürütülüyor.

Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocuklara pek çok fırsat sunduğunu ancak denetimsiz kullanıldığı zaman teknolojinin çocukları tehditlerle de karşı karşıya bıraktığını belirtti.

Dijital ortamlarda siber zorbalık, istismar, şiddet ve korku, bahis siteleri, sanal dolandırıcılık, kişisel bilgilerin çalınması, alkol ve madde kullanımına özendirme gibi risklerin olduğunu vurgulayan Selçuk, yasal, sosyal ve etik bir zorunluluk olarak kurumlarla birlikte toplumdaki her bireyin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları bulunduğuna dikkati çekti.