Bakan Derya Yanık müjdeyi duyurdu! 2 bin 431 personel alımı yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 17.30'u işaret etmiş ve "Bayram müjdesi yükleniyor" ifadelerini kullanmıştı.

PERSONEL ALIM MÜJDESİ

AK Parti'nin Osmaniye milletvekili adayı Yanık, partisinin Toprakkale İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bir personel alma imkanlarının olduğunu söyledi.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız taşra sosyal hizmet kuruluşlarına, meslek ve destek personeli alımına çıkıyoruz. 2 bin 431 personel alımı yapacağız. Aile sosyal destek personeli, avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve koruma güvenlik görevlisi gibi personeller aramıza katılacaklar. Duyurusunu bakanlık sitemizden ve hesaplarımızdan ayrıca detaylarıyla yapacağız, 2 bin 431 arkadaşımız için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden önümüzdeki haftalarda duyuru ve tercih alımları olacak. Sadece KPSS puanına göre. Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesi konuşmasında açıkladı biliyorsunuz. Artık mülakatlara son. Dolayısıyla KPSS puanına göre adaylarımızı, inşallah meslek personelimizi aramızda görmüş olacağız. Bu müjdeyi de buradan duyurmuş olayım."

Yanık, böylece bakanlık aracılığıyla 2 bin 431 kişiye daha istihdam sağlamış olacaklarını kaydetti.

