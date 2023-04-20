Bakan Derya Yanık ne açıklayacak? Derya Yanık son dakika bayram müjdesi ne?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan tüm vatandaşları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Bakan Yanık, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bakan Yanık 17.30'u işaret etti ve "Bayram müjdesi yükleniyor" dedi. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bayram müjdesi nedir?

BAKAN DERYA YANIK NE AÇIKLAYACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Bakan Yanık 'Bayram müjdesi yükleniyor. Takipte kalın' dedi ve herkesi heyecanlandırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bayram müjdesinin ne olduğu hakkında güncel bir açıklama geldiği takdirde haberimizin içerisine eklenecektir.





