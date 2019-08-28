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Bakan Dönmez: “Irak ile ticaret hacmimizi 20 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak ile ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirterek "Bu çerçevede daha önemli adımların atılmasını arzu ediyoruz" dedi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak temasları kapsamında Bağdat’a Irak Petrol Bakanı Tamir Gazban ile görüştü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak ile ticaret hacminin 20 milyar dolara ulaşmasını hedeflediklerini belirterek "Bu çerçevede daha önemli adımların atılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Irak temasları kapsamında Bağdat’a Irak Petrol Bakanı Tamir Gazban ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Dönmez yaptıkları görüşmenin oldukça verimli geçtiğini, iki ülke arasındaki ticaret hacminin şuan için 13 milyar dolar olduğunu belirterek, “Irak ile ticaret hacmimizi 20 milyar dolardan fazlaya yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. İki ülkenin ilişkileri geliştirme konusunda istekli olduğunu söyleyen Dönmez “Bu çerçevede daha önemli adımların atılmasını arzu ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kerkük’ten Türkiye’ye yeni bir petrol boru hattı
Basın toplantısında açıklama yapan Irak Petrol Bakanı Gazban ise, Kerkük’ten Türkiye’ye yeni bir petrol boru hattı uzatılmasının planlandığını açıkladı. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin geçen Mayıs ayında petrol ve gaz heyetiyle birlikte Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında yapılan anlaşmayı hatırlatan Gazban, “Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile yaptığımız görüşmede söz konusu ziyaret sırasında alınan kararların takibini ve uygulanmasını ele aldık” şeklinde konuştu.

“İnşaat, petrol ve gaz alanlarındaki faaliyetlerini de masaya yatırdık”
İki ülke arasındaki ilişkileri en yüksek düzeye çıkarmak için ticari, ekonomik, petrol ve gaz alanlarındaki faaliyetlerin geliştirilmesi için görüşmelerin yapıldığını kaydeden Gazban, “Bunun yanı sıra büyük yeteneğe sahip olduğu konusunda tarife gerek olamayan Türk şirketlerinin inşaat, petrol ve gaz alanlarındaki faaliyetlerini de masaya yatırdık" dedi.

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