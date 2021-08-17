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  4. Bakan Dönmez: Kastamonu'nun tamamına elektrik verdik, Sinop'ta çalışmalar devam ediyor

Bakan Dönmez: Kastamonu'nun tamamına elektrik verdik, Sinop'ta çalışmalar devam ediyor

17.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrasında önlem amaçlı kontrollü elektrik kesintisi yapılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'da selden zarar gören ilçe ve köylerin tamamına bugün itibariyle elektrik verildiğini duyurdu.

Bakan Dönmez: Kastamonu'nun tamamına elektrik verdik, Sinop'ta çalışmalar devam ediyor

Sel felaketi sonrası yapılan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapan Bakan Dönmez, Kastamonu'da tüm ilçe ve köylere elektrik verildiğini, Sinop'ta ise ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

SİNOP'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibarıyla elektrik verdik. Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."

FATURALAR 3 AY ERTELENECEK

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, şebeke elektriğini bütün vatandaşlara en kısa sürede ulaştırmak için çalışmaların aralıksız devam edildiğini ve afetten etkilenen vatandaşların fatura ödeme sürelerinin 3 ay erteleneceğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız."

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Fatih Dönmez
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