Bakan Dönmez: Kastamonu'nun tamamına elektrik verdik, Sinop'ta çalışmalar devam ediyor

Sel felaketi sonrası yapılan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yapan Bakan Dönmez, Kastamonu'da tüm ilçe ve köylere elektrik verildiğini, Sinop'ta ise ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

SİNOP'TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibarıyla elektrik verdik. Sinop'ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız."

FATURALAR 3 AY ERTELENECEK

Sel felaketi yaşanan Ayancık'ta incelemelerde bulunan Bakan Dönmez, şebeke elektriğini bütün vatandaşlara en kısa sürede ulaştırmak için çalışmaların aralıksız devam edildiğini ve afetten etkilenen vatandaşların fatura ödeme sürelerinin 3 ay erteleneceğini şu sözlerle duyurmuştu:

"Selin ve afetin etkilerini en aza indirmek amacıyla afetten etkilenen yurttaşlarımızın faturalarının ödeme süresini 3 ay süreyle erteliyoruz. Erteleme için herhangi bir belge, bilgi de istemiyoruz. Vatandaşlarımızın sözlü beyanını da dikkate alarak bu ertelemeleri yapmış olacağız."

