Bakan duyurdu! Kanal İstanbul projesi ile ilgili flaş açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bolu Abant Tabiat Parkı'ndaki bir otelde düzenlenen "İmar Kanunu Kapsamında İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm" toplantısına, Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları, milletvekilleri, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkanları ile bazı ilçe belediye başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Belediyeler Birliği temsilcileri ve Bakanlık yetkilileri katıldı. Bakan Kurum, toplantının açılışında, İmar Kanunu, kentsel dönüşüm ve bakanlıkları bünyesinde yapılacak çalışmaları istişare etmek üzere bir araya geldiklerini söyledi. Kurum, toplantının amacının, tüm belediye başkanlarıyla milletvekilleriyle sivil toplum örgütleriyle akademisyenlerle şehircilik anlamındaki çalışmaları gözden geçirmek, sahadaki çalışmaları masaya yatırmak, hataları bir daha tekrarlamamak ve şehirlerin geleceğini istişare etmek olduğunu bildirdi.

KANAL İSTANBUL PROJESİ Bakanlığının 100 günlük eylem planı içinde belediyeleri ilgilendiren projeler hakkında bilgi veren Kurum, "Bakanlık olarak 100 günlük eylem planımız içerisinde Kanal İstanbul Projesi bizim için en önemli proje. Bu manada taşınmazların devrini yapıp İstanbul'da, Marmara'yı Karadeniz'e bağlayan 43 kilometre uzunluğundaki Kanal İstanbul Projesi için 1/100.000 ölçekli planlar, akabinde alt ölçekli planları yapıp uygulamanın, ihale uygulamasının netleşmesine müteakip süreci Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütecek. Aslolan bizim buradaki görevimiz arazileri, TOKİ üzerinden uygulayıcı kuruluşa bir şekilde planlayıp sürecini yürütmek. Bu da İstanbul için önemli bir proje olacak." diye konuştu. İkinci önemli projelerinin Millet Bahçeleri olduğunu aktaran Kurum, çok hızlı bir şekilde 100 günlük eylem planı içerisinde yer alan bahçelerin açılışını gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Kurum, TOKİ Başkanlığı'nın şehirlerdeki stadyum projelerini yaptığını ifade ederek, stadyum projelerinin hemen hemen hepsinin Millet Bahçesi'ne dönüştüğünü söyledi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM Kurum, kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında da 17 bin konutu tamamlayacaklarını belirterek, "16 bin konutun temelini atacağız ve 18 bin 750 konut için de dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Diğer taraftan kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması işi var. Bu da süreç için hem atıl diyeceğimiz, artık yıllardır konuştuğumuz lojmanların da satımını ilk etapta 5 bin, toplamda 50 bin olmak üzere lojmanların da satışını süreç içerisinde gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı. Bakanlık olarak dün açıkladıkları ve çiftçileri ilgilendiren projeden de bahseden Kurum, "Tarım arazileri, ecrimisil bedel üzerinden kiralanıyordu ve bu 218 bin çiftçimizi ilgilendiriyordu. 3 milyar 400 milyon metrekare hazine arazisini çiftçilerimize ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden kiralamaya ilişkin süreci başlattık. Buradan da yaklaşık 218 bin çiftçimiz faydalanacak ve 10 yıl kiralayabiliyorlar. 10 yıl sonrasında da satın almak istemeleri halinde bu arazileri satın alabiliyorlar. Bu da bilhassa Anadolu'daki illerimizde çiftçilerimizi ilgilendiriyor ve aileleriyle birlikte 1 milyon kişiyi ilgilendiren bu çalışmayı başlatmış bulunuyoruz." dedi.

Kurum, kamu kurumlarına tahsis edilen arazilerin değerlendirilmesi konusunun da öncelikli planları içinde olduğunu anlatarak, bunun da sürecini hemen hemen her ilde başlattıklarını, TOKİ'ye yaklaşık 3 milyon metrekareye yakın arazi devri gerçekleştirdiklerini aktardı. 'GEREKSİZ GÖRÜLEBİLECEK İŞLER VARSA DURDURULMASINI İSTEYECEĞİZ' Ekonomiye kazandırmak amacıyla 13 milyon kilometrekare tescil harici alanı tescilleyeceklerine değinen Kurum, şunları söyledi: "40 bin konut ve iş yeri hizmet binasının tamamlanması işimiz var. Diğer taraftan şehit aileleriyle harp vazife malulleri, dul, emekli ve yetimler için yine TOKİ projeleri devam ediyor. Bu süreçte de yine projelerimiz devam edecek. Bizim olmazsa olmaz projelerimiz bir kere yapılacak ama gereksiz görülecek işler varsa bunları da durdurmasını bileceğiz. Belediye başkanlarımızın da bu noktada işlerini gözden geçirmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Yine dar gelirli vatandaşlarımız için 15 bin 500 konutun satışı ve planını yaklaşık 15 bin 500 konutun da ihale sürecini yürütüyor olacağız."

Bakan Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlanan Emlak Bankası'nın da en kısa zamanda faaliyete başlayacağını belirterek, "Emlak Bankası'nın genel kurulunu yaptık. İnşallah süreçte, yıl sonuna kadar da banka kurulum sürecini tamamlayacağız. Hem gayrimenkul sektörüne hem de ülke ekonomisine katma değer sağlayacak bir banka olması yolunda hızlı bir çalışma sürdürüyoruz" dedi. Tüm valiliklere yazdıkları yazılarla ulusal mekansal planların çıkartılması talimatını verdiklerini vurgulayan Kurum, "Bunu başlatmamız çok önemli. Şehirlerin hepsinin kendi içinde mekansal planlarını yapıp bize gönderdiklerinde tüm ülke adına bir mekansal planımız olur. Artık, bu yolu buradan mı yapmalıydık, bu fabrikayı buraya mı koymalıydık gibi konuları bizim de söylemiyor olduğumuz bir sürece girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. 6 İLDE SANAYİYLE İLGİLİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ Bakan Kurum, planlı sanayi yatırım alanlarını yapacaklarını belirterek, "6 ilde sanayiyle ilgili dönüşüm projelerimiz olacak. Hem İlbank bunu birkaç yerde başlatıyor. TOKİ de zaten sahada ve fiilen projeleri var. Bu da şehirlerdeki sanayilerimiz için önemli bir çalışma olacak." şeklinde konuştu.