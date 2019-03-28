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Bakan Ersoy: "Antik kentler 4-5 yıl içinde Efes standardına ulaşabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 14:03 | Son Güncelleme

Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti’ni inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de antik kent deyince ilk olarak Efes’in akla geldiğini ancak Türkiye’de birçok antik kentin bulunduğunu ve bu kentlerin 4-5 yıl içinde yapılacak hızlı bir çalışmayla Efes standartlarına ulaşabileceğini söyledi.Çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli’ye gelen Bakan Ersoy, programına ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak halkın hizmetine sunulan Bağbaşı Yaylası’nı gezerek başladı.

Denizli’de bulunan Laodikya Antik Kenti’ni inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de antik kent deyince ilk olarak Efes’in akla geldiğini ancak Türkiye’de birçok antik kentin bulunduğunu ve bu kentlerin 4-5 yıl içinde yapılacak hızlı bir çalışmayla Efes standartlarına ulaşabileceğini söyledi.
Çeşitli temaslarda bulunmak için Denizli’ye gelen Bakan Ersoy, programına ilk olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak halkın hizmetine sunulan Bağbaşı Yaylası’nı gezerek başladı. Yaylaya teleferikle çıkan ve burada incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, ardından Leodikya Antik Kenti’ni ve burada devam eden kazıları inceledi. Bakan Ersoy’a, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, antik kentte devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bakan Ersoy’a, gezi ve incelemeler sırasında Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Gurup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ve Denizli Milletvekili Nilgün Ök eşlik etti. Leodikya Antik Kenti’nin neredeyse tamamını dolaşan Bakan Ersoy, gün yüzüne yeni çıkarılan Roma İmparatoru Traian heykelini de inceledi.

"Daha fazla antik şehir oluşturabiliriz"
İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, Laodikya gibi antik kentlere olan desteklerinin devam edeceğini ifade ederek, "Açıkçası Celal hocamız hızlı ilerliyor. Biz zaten 12 aylık kazı genişletme projesi kapsamında başvurmuşlardı, ilk onaylanan 20 proje içindeydi. Hakkını veriyor olmak da bizi sevindirdi. Daha önce da söylemiştim, projesini layıkıyla uygulayan hocaların bir sonraki dönemde katkı oranlarını yükseltip daha hızlı çalışabilmeleri için daha geniş kadrolar tamamlayacağız. Ben de bu yıl içerisinde Laodikya’ya sık sık geleceğim. Bu hızla devam ederlerse eminim daha geniş katkılarla önümüzdeki yıl devam edecekler gibi görünüyor. Türkiye’de ve yurt dışında söylendiği zaman önce Efes akla geliyor ama antik kentlerimize baktığımız zaman çok eserimiz var. Biraz daha kazıları hızlandırıp 4-5 yıl içinde kazı alanlarını Efes standardına gelir. Daha fazla antik şehir oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Markalar ama görülüp ziyaret edilebilecek yerler arttıkça yurt dışından gelecek yabancı ziyaretçi sayısında da ciddi artış oluyor. Bu açıdan başarılı bir uygulama Laodikya, biz de katkı vermeye devam edeceğiz" dedi.
Bakan Ersoy incelemelerinin ardından Buldan ilçesine geçti. Bakan Ersoy’un kentteki programının tarihi Buldan Evleri’ni gezerek sona ereceği aktarıldı.

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