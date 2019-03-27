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Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 18:34 | Son Güncelleme

TRALLEİS ANTİK KENTİ'NDE İNCELEME YAPTI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim'deki programı sonrası Efeler ilçesine geldi.

Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)

TRALLEİS ANTİK KENTİ'NDE İNCELEME YAPTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Didim'deki programı sonrası Efeler ilçesine geldi. Tralleis Antik Kenti'ni ziyaret edip, incelemelerde bulunan Bakan Ersoy, antik kent hakkında bilgi aldı. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Ersoy, "Tralleis, çok geniş bir yapı ve alana sahip. Zamanında 150 bin nüfusa hitap ediyormuş. Gelecek yıla kadar, dosyalar tamamlanıyor. Türkiye'ye, 40 proje daha dahil etmek istiyoruz. Bu projelerden biri de Tralleis olacak. Buralar tabii çok büyük kazı bölgeleridir. Ziyaretçi sınıfına alınabilmesi için işleri hızlandırmamız lazım. Kendi sistemini oluşturarak, kendi kazı çalışmasını yapmamız da önemli. Biz, böyle bir sistem geliştirdik. Tamamlanırsa, kazı alanları gişe gelirleriyle kendi kendisini korur hale geliyor. Dosyalar tamamlandığı an, bu yılın açığını kapatacak şekilde çalışmalarımız gelecek yıl devam edecek" dedi. Bakan Ersoy daha sonra, Kuşadası'ndaki programına katılmak üzere kentten ayrıldı.

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)
FOTOĞRAFLI

Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)Bakan Ersoy: Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)

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