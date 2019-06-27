Bakan Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu

Fatih Sultan Mehmet üniversitesi mezuniyet törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "En önemli şey dünyayı takip etmeniz. Özellikle teknolojilerin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin. Gelir odaklı değil, başarı odaklı bir kariyer planlaması yapın. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki başarının doğal sonucu ve ödülü zaten gelir olacaktır. Gelir kendiliğinden gelişecektir” dedi.

Bu yıl 6’ıncı mezunlarını veren Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Haliç Kongre Merkezi’nde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla mezuniyet töreni düzenledi. Törene Bakan Ersoy’un yanı sıra, FSMVÜ Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Gerçek, rektör Prof.Dr. M.Fatih ve öğrenciler katıldı. Bine yakın öğrencinin mezun olduğu programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ”Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında olsun teoride ve pratikte sizler için en iyi eğitim imkanını sunmak yani sizi hayata en donanımlı şekilde hazırlamak bizlerin görevi. Sizler ise kendinizi yetiştirmek ile sorumlusunuz. Çaba harcamadan emek vermeden zorluk çekmeden başarı gelmez. Başarısızlık dediğimiz bir kayıp değil, deneyimdir. Bütün bunlar başarının değerini oluşturur. En önemli şey dünyayı takip etmeniz. Güncel hakkında bilgi sahibi olmanız. Yaşam gustosunuzu daima geliştirmeniz. Özellikle teknolojilerin ve teknolojik gelişmelerin içinde olmanız. Kendinizi daima geliştirmeniz. Siz kendinizi geliştirmelisiniz ki tüm Türkiye sizlerle birlikte gelişsin" şeklinde konuştu.