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Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.08.2019 16:15 | Son Güncelleme

KAPIKULE'DE GURBETÇİLERLE BULUŞTU Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne kent merkezinde gerçekleştirdiği, 5 asırlık tarihi bulunan Saatli Medrese açılışı ve ziyaretlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)

KAPIKULE'DE GURBETÇİLERLE BULUŞTU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne kent merkezinde gerçekleştirdiği, 5 asırlık tarihi bulunan Saatli Medrese açılışı ve ziyaretlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı’nı ziyaret etti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı'nın (YTB) çadırını ziyaret eden Bakan Ersoy daha sonra peronlarda araçlarıyla Avrupa'daki ülkelere gitmek için sıra bekleyen vatandaşlarla sohbet etti. Ersoy, burada vatandaşlara lokum ve su ikram etti. Gurbetçi vatandaşlarla sohbet sırasında Edirne Valiliği tarafından yapılan yeni otopark alanına da giden Bakan Mehmet Nuri Ersoy burada bekleyen vatandaşlardan yeni sistemle hakkında görüş aldı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Ersoy, sınır kapılarında gurbetçi vatandaşların bekleme sürelerini azaltmak adına her yıl çalışmalarını geliştirerek devam edeceklerini belirterek, şöyle dedi: "Biliyorsunuz her yıl çok sayıda gurbetçi vatandaşımız tatillerini Türkiye'de geçiriyorlar. Onların da sorunlarını dinlemek açısından faydalı bir ziyaret oldu. Kapı çok yoğun bir kapı. Meksika'dan sonra dünyanın en büyük sınır kapısı. Yoğunluk açısından da birinci sırada yer alıyor. Valiliğimiz özellikle bu sene birçok çalışma yaptı, otopark ve rezervasyon sistemine geçti. Yollarda beklemeleri yerine özel otoparklarda bekliyorlar. Biz de Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından ikramlarda bulunuyoruz onlara, su olsun, lokum olsun, çocuklarla ilgili oyun sahaları olsun. Bunları her sene geliştireceğiz, her sene vatandaşlarımızın uygulamadaki ilave taleplerini de gündeme alacağız."
'BULGARİSTAN TÜRKİYE İLE AYNI HIZDA GEÇİŞLERİ SAĞLAYAMIYOR'
Bulgaristan'ın Türkiye ile aynı hızda geçişleri sağlayamadığı için yoğunluğun oluştuğunu ifade eden Bakan Ersoy: “Biz bu kapıyı ne kadar rahatlatırsak rahatlatalım sonuçta bir devlete sınır geçişi bu. Bulgaristan bizimle aynı hızda yapamadığı için her zaman gurbetçilerimizin yoğunluk oluşturduğu aylarda kuyruk oluyor. Ama biz hem onlarla da görüşüp, çalışmalar yaparak bu trafiğin rahatlaması için veya burada beklemek zorunda olan insanların sırayla geleceklerini sağlayacak sistemler üzerinde çalışacağız. Otopark da bunlardan bir tanesiydi. Bir dahaki sene biraz daha geliştirerek en azından Bulgaristan hükümetinin kapasitesiyle uyumlu rahatlatıcı bir geçiş sağlayabilirsek gurbetçilerimizin de bekleme süresini rahatlatmış oluruz" dedi. Bakan Ersoy, yeni otoparktaki incelemelerinin ardından kentten ayrıldı.

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Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)Bakan Ersoy: Geçmişimiz, çocuklarımızın geleceğini inşa etmede büyük güç (2)

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