Bakan Ersoy: Turizmin 81 ile yayılması gerekiyor

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Saat 15.00'te Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili karşıladı.

İlk olarak valiliğe gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koridorda sergilenen yağlı boya resim ve Selçuklu dönemine ait deri giysilerin bulunduğu sergiyi gezdi. Bakan Ersoy, basına kapalı valilik makamında bir süre kent hakkında Vali Seymenoğlu ve milletvekillerinden bilgi aldı.

Valilik makamından sonra AK Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Ersoy, yolda Ispartalılar ve esnafla sohbet etti. Üzümcüler Çarşısı'nda kadın ve erkeklerin bulunduğu bir grup Polonyalı turistle karşılaşan Bakan Ersoy, kadınlara, "Isparta'yı beğendiniz mi?" diye sordu. Turistler beğendiklerini söylerken, Bakan Ersoy bu kez "Antalya'yı gördünüz mü?" dedi. Turistler Antalya'yı görmediklerini, İstanbul'u gördüklerini söyledi. Bakan Ersoy gruptaki erkeklere dönerek, "Antalya'yı neden göstermediniz?" diye espri yaptı.