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Bakan Ersoy’dan Adıyaman değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretini değerlendirdi.UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı ile Adıyaman ziyaretine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent Nekrepol alanı, Perre Antik Kent sınırları içerisinde bulunan ve su akan Roma Çeşmesi ve Adıyaman Müzesini gezip incelemişti.Yapılan inceleme ve gezilerin ardından Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya geldi.

Bakan Ersoy’dan Adıyaman değerlendirmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adıyaman ziyaretini değerlendirdi.
UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı ile Adıyaman ziyaretine başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha sonra Karakuş Tümülüsü ve Perre Antik Kent Nekrepol alanı, Perre Antik Kent sınırları içerisinde bulunan ve su akan Roma Çeşmesi ve Adıyaman Müzesini gezip incelemişti.
Yapılan inceleme ve gezilerin ardından Bakan Ersoy, turizm sektörü temsilcileriyle basına kapalı olarak bir araya geldi. Burada yapılan toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, “Bir proje yapacağız. 2020-2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak projelendirme dahilinde özellikle Nemrut, Cendere Köprüsü, eski Kahta Kalesinin onarımı gibi noktalarda ağırlık verilecek. Nemrut Dağına ise uzun zamandır gündemde olan ve çok sorulan raylı sistem projesi var. Bu projeyi de bu sene hızlandıracağız. Eğer UNESCO’da projeyi onaylarsa hızlı bir şekilde yatırıma başlayacağız ve hayata geçireceğiz. Nemrut Dağına şu an taşımayla su götürülüyor ama aynı projeler içerisinde suyu da gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Nemrut öncelikli ilgi alanımıza giriyor. Özellikle Perre Antik Kenti ilgi çekecek noktalarından biri Adıyaman’ın. Bütün bunlar bir eylem planı çerçevesinde 1 ay içerisinde valimizin koordinatörlüğünde hazırlanacak, Turizm Bakanlığımızda bu projeler değerlendirilecek ve yıllık ne kadar bir kaynak gerekiyorsa proje dahilinde biz aktarmaya başlayacağız. 2022’ye kadar Adıyaman’ın her yıl turist sayısını artırarak hak ettiği turizm gelirlerine sahip olmasına kararlıyız” diye konuştu.

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