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  4. Bakan Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama! "Pişman olacaklar"

Bakan Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama! "Pişman olacaklar"

04.10.2023 15:05 | Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu. Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, PKK/YPG kontrolündeki tüm tesislerin artık meşru hedef haline geldiğini belirtirken, "Silahlı kuvvetlerimizin bu saldırıya cevabı çok net olacak ve terör örgütü çok pişman olacak" dedi.

Bakan Fidan'dan Ankara'daki terör saldırısıyla ilgili flaş açıklama! "Pişman olacaklar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

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ANKARA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Bakan Fidan yaptığı açıklamada, "Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu açıktır. 2 teröristin Surieye'den geldikleri ve burada eğitim gördüğü ortaya çıkmıştır. PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı üst yapı enerji tesisleri topyekün meşru hedefidir. Silahlı kuvvetlerimizin bu saldırıya cevabı çok net olacak ve bu terör örgütü çok pişman olacak." ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bakan Fidan, "Rum tarafı iş birliğine yanaşmadı. Bizim Türkiye olarak görüşümüz KKTC ile aynı parallellikte Doğu Akdeniz'de iki tarafın eşit şekilde istifade edeceği enerji potansiyelini kullanmasıdır." dedi.

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"SORUNU YARATAN YAPI BMGK'NIN 5 DAİMİ ÜYESİ

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununun tarifi, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti diye muamele görmesidir. Bu sorunu yaratan yapı da BMGK'nın 5 daimi üyesi" dedi.

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Hakan Fidan

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