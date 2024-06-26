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  4. Bakan Fidan'dan NATO mesajı: Yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Bakan Fidan'dan NATO mesajı: Yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

26.06.2024 16:57
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO mesajı geldi. Bakan Fidan ittifakla ilgili "İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaştırmıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan'dan NATO mesajı: Yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO’nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz.

  • (NATO) Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaştırmıyor.

  • Gazze’deki katliam, her an bölgesel savaşı tetikleyebilir. İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir.

  • Tüm çatışmalarda, savaşlarda diplomasiye öncelik verilmesinden yanayız. Diplomasi seçeneği Ukrayna’da kenara atılmamalıdır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
    Express


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Hakan Fidan
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