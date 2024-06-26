Bakan Fidan'dan NATO mesajı: Yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor

Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi’nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO’nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz.

(NATO) Müttefiklik terörle mücadele gibi son derece hassas bir konuda, tüm üyelerin birbiriyle azami dayanışma içinde olmasını gerektirir. İttifak üyesi ülkelerin birbirlerine yaptırım uygulaması müttefiklik ruhuyla bağdaştırmıyor.

Gazze’deki katliam, her an bölgesel savaşı tetikleyebilir. İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor. İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler vakit çok geç olmadan bu tutumlarını gözden geçirmelidir.