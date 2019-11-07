HABER

Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, iş ve ticaret hukuku alanında yaşanan ihtilafların çözümü için başlatılan 'arabuluculuk' uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını duyurdu.  Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı ve karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı.

Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, iş ve ticaret hukuku alanında yaşanan ihtilafların çözümü için başlatılan 'arabuluculuk' uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldığını duyurdu.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twiiter hesabından yaptığı açıklamada, "Uyuşmazlıkların mahkeme dışı çözümüne katkı sağlayan arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı ve karara bağlanan dosyaların yüzde 71'inde anlaşma sağlandı. Uygulamadaki bu güzel sonuçlar reform irademizi daha da güçlendiriyor" dedi.
ARABULUCULUK UYGULAMASI
Adalet Bakanlığı'nca, yargının iş yükünün azaltılması ve adalet hizmetlerinin hızlandırılması için hayata geçirilen uygulama kapsamında, Kasım 2013'ten 31 Ekim 2019'a kadar toplam 1 milyon 5 bin 838 dosyaya arabulucu görevlendirildi. Karara bağlanan 940 bin 211 dosyanın 667 bin 323'ü anlaşma ile sonuçlanırken, anlaşma oranı ise yüzde 71 oldu. Bunlardan, ihtiyari arabuluculuk kapsamında 2013 yılından 31 Ekim 2019'a kadar yapılan 212 bin 38 başvurunun 193 bin 19'unda anlaşma sağlandı. İhtiyari arabuluculukta anlaşma oranı yüzde 96 olarak belirlendi. Dava şartı arabuluculuk kapsamında 1 Ocak 2018 - 31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan 810 bin 421 başvurunun 487 bin 801'i anlaşma ile sonuçlandı. Dava şartı arabuluculukta anlaşma oranı ise yüzde 64 oldu. 1 Ocak 2018'den itibaren işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, 1 Ocak 2019'dan da ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk uygulaması zorunlu hale getirildi. Uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten bu güne kadar Adalet Bakanlığı bünyesinde 10 bin 427 arabulucu görev yapıyor.

FOTOĞRAFLI

Bakan Gül: Arabuluculuk uygulamasında 1 milyon dosyaya ulaşıldı

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Arınç: Cumhurbaşkanı'mızın eleştirisini saygıyla karşılıyorumArınç: Cumhurbaşkanı'mızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum
Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da varErdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Erdoğan'dan UEFA'ya Barış Pınarı Harekatı tepkisi!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Diğer Haberler
Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Kritik görüşme sonrası dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da teyit etti! Dikkat çeken açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı! Mektup konusu gündeme gelecek mi?

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

MHP’li Aycan: "Türkiye, İngiltere’nin, Avrupa’nın plastik atığını alıyor"

AK Partili Çelik: İsrail'in demografiyi değiştirme eylemini kınıyoruz

Türkiye'den çok sert İsrail tepkisi!

Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları yanıtladı

'Bunun adı vatana ihanettir!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.