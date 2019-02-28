Bakan Gül: “Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandığını belirterek, “Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir” dedi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Van’da olan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van Adliye Sarayı ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde halı sahada maç yapan Çermik Cumhuriyet Savcısı ile öğretmenler arasında yaşanan gerginliğin ardından 9 öğretmenin karakolda bekletilmesiyle ilgili soruları cevaplandıran Gül, “Dün akşam saatlerinde Diyarbakır Çermik ilçesinde talihsiz bir olay yaşandı. Bunun bilgisini alır almaz gerekli incelemeler yapıldı. İlk bilgilere göre halı sahadaki maç saatinin çakışmasından kaynaklı; bir gözaltı olmadığı, ama karakolda tutulduğuna ilişkin. Cumhuriyet savcımızın sözlü münakaşası olduğu hususlar ifade edildi. Ancak bu konu ile ilgili HSK Başkanı olarak benim imzamla kurulumuz inceleme başlatmış durumdadır. Hukukun cumhuriyet savcısına tanıdığı yetki sınırları aşıldı mı? Olayın gerçek mahiyeti tüm neticesiyle ortaya çıkacaktır. Elbette bunun neticesinde de tüm süreç takip edilecektir. Yargı mensuplarımızın da hiç kimsenin de hukukun üzerinde olmadıklarını bu vesileyle ifade etmek isterim” dedi.

“Bu konunun da yakinen takipçisi olacağım”

Yargı mensuplarının hukuku uygulamak ve dağıtmakla yükümlü kişiler olduğunu dile getiren Bakan Gül, “En fazla özeni göstermesi gereken de yargı mensuplarımızdır. Bu tür arizi hadiselerde esasen yargı mensuplarımıza, yargıya bir töhmet, bir leke bırakmaktadır. Bu konuda en özelli davranması gereken yine meslektaşlarımızdır. Mesleki ve etik kurallar, hakim ve savcılarımızın onurunu ve itibarını temsil etmesi için getirilmiş prensiplerdir. Başta tüm yargı mensuplarımız bu etik ve meslek ilkelerine elbette uymalıdır. Hakimler Savcılar Kurulumuz (HSK) da bu çerçevede, bu ilkelere uyulup uyulmadığını, bu hususlarla ilgili tüm çerçeveyi belirleyerek bir sonuca varacaktır. Mesleki statüsü ne olursa olsun herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir meslek, hiçbir şekilde bir imtiyaz, bir ayrıcalık doğurmamaktadır, doğuramaz. Bu anayasamızın temel normlarından biridir. Bu hususla ilgili yargı mensuplarımızdan elbette bu ve benzeri hadiseler, tabi gerçek boyutu ortaya çıkacaktır. Hiçbir şekilde esasen haksızlığa uğradığında gidilecek kapı olan adalet, yargı, yargı mensuplarının, bütün vatandaşların ne olursa olsun daha özenli, daha meslek ve etik ilkelerine uygun davranması bizim beklentimiz. Elbette bu konuda da her türlü neticeyi hep birlikte takip edeceğiz. Adalet Bakanlığı ve HSK başkanı sıfatıyla bu konunun da yakinen takipçisi olacağım. Asla görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz hususlardır. Umarım her geçen gün çıtayı yükselterek bu ve benzeri hadiselerle yargı mensuplarımızın da başta töhmet altında kalmayacağı, yargıya güvenin daha da artacağı bir neticeyi hep beraber ortaya çıkaracağız” şeklinde konuştu.

