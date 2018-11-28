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Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 16:21 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İngiltere'nin Türkiye'nin iade taleplerini reddetmesini sert bir dille kınadı. Gül, "Talebimizin reddi kabul edilemez" dedi.

Bakan Gül'den İngiltere'nin Akın İpek kararına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır" dedi.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Karara ilişkin Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Gül şunları söyledi; "FETÖ mensubu firari Akın İpek, Ali Çelik ve Talip Büyük'ün iadesiyle ilgili talebimizin İngiltere tarafından reddedilmesi kabul edilemez bir karardır. Türk yargısının iade talebi uluslararası hukukun ve sözleşmelerin bir gereğidir. İngiltere yargısının red kararı ise, siyasi içerikli bir değerlendirme niteliği taşımaktadır. Bu nedenlerle iade talebiyle ilgili red kararını ve gerekçelerini kabul etmemiz mümkün değildir. İngiltere’den beklentimiz hem uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olarak FETÖ mensubu firari teröristlerin iadesini gerçekleştirmesi hem de bu yolla dostluğunu ve müttefikliğini göstermesidir. Terör örgütü mensupları Türk yargısı önünde hesap verene kadar iadeyle ilgili mücadelemiz devam edecektir."

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Anahtar Kelimeler:
adalet bakanı Akın İpek ingiltere abdülhamit gül

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