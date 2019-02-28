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Bakan Gül'den 'halı saha tartışması' açıklaması: Gözaltı yok, inceleme başlatıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 17:30 | Son Güncelleme

'AK PARTİ'YE GELİNCEYE KADAR ÖTEKİLEŞTİREN SİYASET OLDU' Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van'da AK Parti'nin Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki seçim bürolarının açılışlarına katıldı.

Bakan Gül'den 'halı saha tartışması' açıklaması: Gözaltı yok, inceleme başlatıldı (2)

'AK PARTİ'YE GELİNCEYE KADAR ÖTEKİLEŞTİREN SİYASET OLDU'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Van'da AK Parti'nin Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerindeki seçim bürolarının açılışlarına katıldı. Ülkede Türk'üyle Kürt'üyle herkesin kardeş olduğunu, dağıyla ceylanıyla da güzel bir coğrafyada yaşadıklarını kaydeden Bakan Gül, şunları söyledi:
"Avcıların burada işi yok, diyeceğiz. 31 Mart'ta AK Parti'ye destek vereceğiz. Bu coğrafyada ne zaman milletin başı dik olsa, milletin karşısına hep vesayetçiler ve darbeciler çıktı. Bu millet bilmez, diye hep tepeden baktı. Bu milletin her zaman sandıktan çıkan iradesini engellemeye çalıştılar. Bu milleti her zaman 'makbul vatandaş' ve 'makbul olmayan vatandaş' diye ayırdılar. 'Sen şöylesin, şu tarafı geç', 'Sen böylesin, bu tarafa geç' diye hep ayırdılar. Bu ülkede AK Parti'ye gelinceye kadar vatandaş, ikiye ayırılıyordu. 'Makbul' ve 'makbul olmayan' vatandaş. 'Sen dindarsın, şu tarafa geç', 'Sen Kürt'sün, şu tarafa geç' diye benim insanımı bölmeye ve ötekileştirmeye çalışan bir siyaset oldu. Bu siyaset anlayışını sizlerin oylarıyla Recep Tayyip Erdoğan geldi ve o zihniyetleri tarihin çöplüğüne attı."
'TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİNİ BOĞMAYA ÇALIŞIYORLAR'
Türkiye'deki 82 milyon vatandaşın, birinci sınıf olduğunu vurgulayan Bakan Gül, şöyle konuştu:
"AK Parti ile birlikte şehrimizdeki huzur arttı, memleketimiz daha da büyüdü. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye karşı ittifak kuranların 'Türkiye' diye bir derdi yok. Onlar kendi iktidarları sürsün ve eski Türkiye gelsin istiyorlar. Türkiye'nin ekonomisini boğmaya çalışıyorlar. Eski Türkiye'de inkar ve asimilasyon politikaları vardı. AK Parti geldi, 'Bu milletin diliyle kültürüyle uğraşmayın' dedi. Eskiden insanlar cezaevi ziyaretine gittiğinde benim Vanlı annem, oğluyla Kürtçe konuşamazdı, mahkemede savunma yapamazdı. 'Bilinmeyen bir dille savunma yaptı' derlerdi hakimler. Sen Ahmed-i Hani'yi, Fekiye Teyran'ı bilmiyorsan biz ne yapalım kardeşim? Bu anlayışı kabul etmiyoruz, dedik. Bin yıldır Kürt- Türk et ve tırnak gibi beraber yaşıyor. Bin yıldır dilimizle kültürümüzle biz böyle büyüdük, böyle Türkiye olduk. İşte bu birlikteliği çekemeyenlere, aramıza fitne sokanlara, kardeşliğimizi bozanlara en büyük cevabı, eski Türkiye özlemi içerisinde olanlara en büyük cevabı 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz."
'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Bölgede 'çukur siyaseti' yapanların çukura gömüldüğünü kaydeden Adalet Bakanı Gül, "Hiç kimse, benim vatandaşımın huzurunu bozamaz. Biz buna asla izin veremeyiz. Biz bu mücadelemizi el birliğiyle başarıyla sürdüreceğiz. 31 Mart seçimlerinde bunun cevabını sandıkta vereceğiz. Bu ülkeye yaparsa yine AK Parti yapar, diyoruz. Biz özgürlüklerin önünü açacağız. Van'da gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Babalar huzurla evlerine gelecek" dedi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)

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Bakan Gül'den 'halı saha tartışması' açıklaması: Gözaltı yok, inceleme başlatıldı (2)

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