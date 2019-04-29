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Bakan Gül'den personele teşekkür belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:02 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, emekliye ayrılan, hizmette 25 yılını dolduran ve göreve yeni başlayan Bakanlık personeline teşekkür belgesi verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, emekliye ayrılan, hizmette 25 yılını dolduran ve göreve yeni başlayan Bakanlık personeline teşekkür belgesi sundu.

Emekli olan, hizmette 25 yılı dolduran ve göreve yeni başlayan bazı bakanlık çalışanlarını makamında kabul eden Bakan Gül, personelleri tebrik ederek, "Emeğiniz ve hakkınız büyük. Size teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Gül imzasıyla taşra teşkilatlarından emekli olanlara da teşekkür plaketleri görev yaptıkları birimlere gönderildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde 2019 yılında bin 93 personel emekliye ayrıldı, 12 bin 495 personel hizmette 25 yılını doldurdu. 9 bin 487 personel de göreve yeni başladı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Teşekkür Belgesi

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