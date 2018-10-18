HABER

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:16 | Son Güncelleme

FOX Muhabiri Damla Yıldız Söken, Tarım Bakanı'na soru sormak isterken Bakanın danışmanı araya girmişti. Damla Yıldız Söken pes etmedi ve tekrar bakanın karşısına çıktı. Tarım Bakanı soruyu yanıtladı ama gazeteciyi maskaralıkla suçladı. Fatih Portakal haberi ekrana getirdikten sonra Bakan Pakdemirli'yi sert sözlerle eleştirdi.

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi sert sözlerle eleştirdi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli kendisine soru soran FOX Haber muhabirini maskaralıkla suçladı ve ihalesiz et alınmasını da, "ıvır zıvır" işler olarak tanımladı.

PORTAKAL'DAN PAKDEMİRLİ'YE SERT SÖZLER

Fatih Portakal haberi ekrana getirdikten sonra Bakan Pakdemirli'yi sert sözlerle eleştirdi. Portakal, "Sayın Bakan bizim işimiz soru sormak. Biz gazeteciyiz. Akreditasyon uygulayacakmışsınız. Buyurun uygulayın, biz de çok meraklıydık size ama emin olun biz bu haberleri yapmaya ve gerçeği aramaya devam edeceğiz. Bundan sonra ihalesiz et Türkiye'ye sokmayın." dedi.

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
Sosyal medya fenomeni Barankoğlu'ndan 'gözaltı' açıklamasıSosyal medya fenomeni Barankoğlu'ndan 'gözaltı' açıklaması
Davutpaşa patlaması davası...Davutpaşa patlaması davası...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fox TV Damla Yıldız Söken Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

3 erkek 3 kız bir evde toplandı! Yaşananlar dehşete düşürdü

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Okuyucu Yorumları 39 yorum
Bakan haklı. Yaptıkları işler hep ıvır zıvır olduğu için geldiğimiz durum bu.
sevin sevmeyin gazeteci haklı cevap verin o kadar şarbonlu mu kimden nerden neden alınıyor
Bakanlığa %1 dahi yakışmıyoro ki hangisi yakışıyoro ki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 17 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

18 Ekim Süper Loto çekilişi yapıldı! İşte 17 milyon TL ikramiyeyi kazanan talihli rakamları!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.