Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi sert sözlerle eleştirdi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli kendisine soru soran FOX Haber muhabirini maskaralıkla suçladı ve ihalesiz et alınmasını da, "ıvır zıvır" işler olarak tanımladı.

PORTAKAL'DAN PAKDEMİRLİ'YE SERT SÖZLER

Fatih Portakal haberi ekrana getirdikten sonra Bakan Pakdemirli'yi sert sözlerle eleştirdi. Portakal, "Sayın Bakan bizim işimiz soru sormak. Biz gazeteciyiz. Akreditasyon uygulayacakmışsınız. Buyurun uygulayın, biz de çok meraklıydık size ama emin olun biz bu haberleri yapmaya ve gerçeği aramaya devam edeceğiz. Bundan sonra ihalesiz et Türkiye'ye sokmayın." dedi.

