Bakan Karaismailoğlu'ndan 'motorcu dostu bariyer' açıklaması: Çok daha artırmamız gerekiyor

Türkiye Motosiklet Platformu'nca düzenlenen "Katil Bariyer İstemiyoruz" etkinliğine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve çok sayıda platform üyesi katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen hafta motosiklet kazasında hayatını kaybeden gazeteci Rauf Gerz'e Allah'tan rahmet, motorcu dostlarına ve basın camiasına başsağlığı diledi.

"BU BİZE DERS OLSUN"

Bu tür kazaların bir daha olmamasını temenni eden Karaismailoğlu, "Bu kazaların olmaması için de çalışmamız gerekiyor. Bu bize ders olsun. İnşallah böyle bir kazayla bir daha karşılaşmayız." ifadelerini kullandı.

Trafiğin bilinç ve dikkat istediğini vurgulayan Karaismailoğlu, bu bilinci ve dikkati sağlamak için her türlü eğitime, platforma ve etkinliklere destek vereceklerini bildirdi.

"ÇOK DAHA ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Karaismailoğlu , motorcu ve motorcu dostu kardeşlerin görüşlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Trafikte teker sayısının fazla olması hiçbir araca öncelik, ayrıcalık sağlamaz. 2 teker üstünde trafikte olan cesaretli kardeşlerimizi her zaman desteklememiz gerekiyor. Özellikle büyük araçların, kör noktalarına yönelik olan aynalarını artırmaları gerekiyor. Trafikte bütün sürücülere ve bütün taşıtlara saygılı olmaları gerekiyor.

Ulaştırma Bakanlığı olarak işletmesinde bulunduğumuz bütün yollarda, motorcu dostu bariyerler uygulamasını tamamlayana kadar çalışmamız bitmeyecek. Bugüne kadar 14 bin metreye yakın motorcu dostu bariyer uyguladık ve arazide kullanımını gerçekleştirdik. Bu yıl da 40 bin metreye kadar planlamıştık ama anlaşılıyor ki çok çok daha artırmamız gerekiyor."

Karaismailoğlu, motorcu dernekleri, platformları ile sürekli istişare halinde olduklarını belirterek, motorcu dostu bariyerlerin öncelikle uygulanacağı yerler konusunda motorcuların görüş ve isteklerini dikkate alacaklarını söyledi.

SOFUOĞLU: BUGÜN HAYALİMİZ GERÇEKLEŞTİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da etkinlik alanına motosikletiyle geldiğini, yolda gözünün hep bariyerlere takıldığını ifade etti.

Bariyerlerin güvenlik gerekçesiyle yapılsa da trafikte çok ama çok motosikletçinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Sofuoğlu, "Motorcular olarak en büyük derdimiz bu bariyerler. Mevcut bariyerlere ek bir bariyer yaparak bu sorunu giderebiliriz." dedi.

Otomobil sürücülerinin motorculara daha saygılı olmasını rica ettiğini aktaran Sofuoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu" bariyer konusunda çok ilgili olmasının tüm motorcuları çok mutlu ettiğini ifade etti.

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun, aralarında bulunarak destek vermesiyle yıllardır bekledikleri hayallerinin gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu'nun "motorcu dostu bariyer uygulamasının artırılacağının" müjdesini vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Özsoy, bundan sonra evlatların güvenli yollarda sürüş yapacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Karaismailoğlu, etkinlik alanından Kenan Sofuoğlu'nun sürücüsü olduğu motora binerek ayrıldı.

Kaynak: AA

