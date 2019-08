Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "30 Ağustos, var olma ve yok olma arasında kendisine yol çizmesi gereken bir milletin topyekun şahlanışının eseridir. Milletimizin, vatanını ve devletini her hal ve şartta canı pahasına koruyacağının en büyük delilidir" dedi. Bakan Kasapoğlu, Kütahya’nın Dumlupınar ilçesindeki Zafer Bayramı törenlerine katıldı. Törende konuşan Bakan Kasapoğlu, 30 Ağustos’un, milletin tarihe vurduğu bir mühür olduğunu ifade etti. Kasapoğlu, "Bugün, milletimizin hürriyet ve istiklaline kastedenlere karşı Dumlupınar’da kazandığımız zaferin 97. yıldönümü. Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından birinde, Dumlupınar’da sizlerle beraber olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü bu topraklar, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı topraklardır. Bu topraklar, demir ve çeliğin iman karşısında çaresiz kaldığı; milletimizin istikbaline ve istiklaline can vererek sahip çıktığı topraklardır. Bağımsızlık ruhu, 97 yıl önce burada, kahraman şehitlerimizle ete kemiğe bürünmüş ve sonrasında bu ruh buradan bütün yurda yayılmıştır. Bugün kutladığımız zafer, var olma ve yok olma arasında kendisine yol çizmesi gereken bir milletin topyekun şahlanışının eseridir. Milletimizin, vatanını ve devletini her hal ve şartta canı pahasına koruyacağının en büyük delilidir. Bu büyük mücadelemizin Başkomutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, kahraman ordumuzun bütün askerlerini rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Geçmişten bugüne bu toprakları bizlere vatan kılan bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum" diye konuştu.

"Gönüllü çalışmaların mutlaka hayatınızda bir yeri olsun"

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı İstiklal davamız 97 yıl önce olduğu gibi aynı kararlılıkla yürüyor. Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olanlar, önümüze engel çıkarmaya devam ediyorlar. Dün, topla tüfekle işgale yeltenenler, bugün sosyolojik, ekonomik ve politik yönden her yolu denemeyi sürdürüyorlar. Milli mücadelemiz, asla bitmiş değildir. Fakat dün olduğu gibi bugün de kararlıyız. Bu mücadeleyi de Allah’ın izniyle kazanacağız. Demokrasiye ve adalete sahip çıkarak kazanacağız. Birbirimizin hak ve hukukunu koruyarak kazanacağız. Ülkemize duyduğumuz sadakatin ışığında üreterek, okuyarak, bilgimizi, birikimimizi zenginleştirerek ve her zaman çok çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Ülkemiz için büyük hedeflerimiz, milletimizin geleceği için çok güzel hayallerimiz var. Bugün bizler sorumluluk makamındayız ve bu mukaddes vazifeyi yerine getirmeye çalışıyoruz. Yarınlarda bu aziz emanet sizin omuzlarınızda olacak. İnanıyorum ki; içinde bulunduğu çağı yakalamış, düşünen, araştıran ve üreten pırıl pırıl bir gençlik olarak Türkiye’yi en yüksek seviyelere taşıyacaksınız. Yapmanız gereken, şanlı mazimizden ilham alarak gözünüzü atiye çevirmektir. Toplum olarak edindiğimiz birikimlerin ve tecrübelerin sizlere rehber olacağına inanıyorum. Bütün dünya bilir ki biz millet olarak birlik olduğumuzda hiçbir güç karşımızda duramaz. Biz beraber hareket ettikçe hiçbir engel aşılamaz değildir. Tarih, bunun örnekleriyle doludur. Türkiye’nin düşmanlarını kaygılandıran da işte bu sarsılmaz birlik ve bütünlük tablosudur. Bu ülkenin gençlerinin kardeşçe yaşamasını temin etme noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Gençlerimizi içinden çıkılmaz girdaplara sürüklemeye çalışanlara asla müsamaha göstermeyeceğiz. Bize emanet edilen bu sancağı birbirimize kenetlenerek daima yükseklerde tutacak ve ülkemizi medeniyet seviyesinin ötelerine taşıyacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, bütün varlığımız ve imkanlarımızla sizlerin emrinizdeyiz. Gelin bu imkanları kullanın, proje geliştirin, okuyun, üretin, sivil toplum faaliyetlerine aktif katılım sağlayın. Bakın 2019 Yılını Gönüllülük Yılı ilan ettik. Gönüllü çalışmaların mutlaka hayatınızda bir yeri olsun. El birliğiyle, manevi servetlerimizi geliştirelim. El birliğiyle, sevginin, dayanışmanın, empatinin hakim olduğu bir toplum meydana getirelim. Öte yandan aktif spor yapmayı hayat tarzınız haline getirmek, sağlıklı ve zinde olmanız noktasında çok önemli. Onlarca projeyle ve her ili, her mahalleyi kapsayan yatırımlarla sporun imkanlarını sürekli geliştiriyoruz. Devletimizin sizlere sağladığı imkanları etkin kullanın. Sizler, bizim göz bebeğimizsiniz. Her şey gençlerimiz için, bunu aklınızdan çıkarmayın. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Bu inanç ve duygularla, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı gönülden kutluyorum" dedi.