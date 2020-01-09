Bakan Kasapoğlu, Düzce Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin kutsal topraklarının her zaman kirli odakların hedefinde olduğunu ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurulan tuzakları milletçe bozacaklarını söyledi.

AK Parti Düzce İl Başkanlığınca Avni Akyol KYK Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Kasapoğlu, Düzce'yi, gençlerini, sporunu, her gün bir adım ileri götürmeye çalıştıklarını vurguladı.

Bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir rehabilitasyon alanını Düzce'ye kuracaklarını belirten Kasapoğlu, uluslararası gençler de dahil tüm gençleri eğitim noktasında ağırlamak için gençlik kampı kuracaklarını da ifade etti.

Bakan Kasapoğlu, 40 milyondan fazla yatırımı kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu millet 18 yıldır boşuna AK Parti demiyor. 'İlla AK Parti' diyor. Çünkü biz Yunus'un ifadesiyle 'Gönüller yapmaya geldik. Bizim işimiz gönüller yapmak. Biz gelmedik dava için bizim işimiz sevgi için dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' diyoruz ve demeye de devam edeceğiz. Önemli bir sürece girdik. Her kongre bizler için bir yenilenme, heyecanımızı, motivasyonumuzu güçlendirme dönemi."