Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sosyal Fayda Zirvesi 2019" programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen organizasyonun açılışında UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Moderatör Faik Uyanık'ın sorularını yanıtladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen sosyal fayda zirvesinin önemine değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu, bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Gençlerimizin gönüllülükle ilgili enerjisi bizler için çok önemliydi, bu da bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Gönüllülüğe ilginin her gün arttığını görüyoruz. Ülkemizde ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var." diye konuştu.

2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, gönüllülük platformu sayısının beklediklerinden fazla arttığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli açığa çıkarmakla ilgili teknik faaliyetler gerekiyor. Gönüllülük halkamızı genişletmemiz gerekiyor. Gençlerle her buluşmamızda gündeme getiriyoruz. Gençlerin her daim erişebilecekleri bir web sitemiz ve mobil aplikasyonumuz var. Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok."