Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından 4. kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları"na katılan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası İlişkiler Kampı"na Çankırı, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Tokat ve Van'dan 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Organizasyon kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu, uluslararası ilişkiler alanında uzman isimlerle buluşan öğrenciler, ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip, şehitlikleri ziyaret etti.

Kampın son gününde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, tecrübelerini aktardığı gençlerle sohbet edip, onların talep ve şikayetlerini dinledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin istek ve taleplerini KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile not aldı.