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Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 17:48 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "KYK Tematik Kış Kampları" organizasyonu kapsamında 7 farklı ilden gelen 150 üniversite öğrencisiyle İstanbul'da buluştu - Bakan Kasapoğlu: "Gençlerimiz tarafından hem kamplarımızın hem de diğer faaliyetlerimizin takibini ısrarla tavsiye ediyorum. Her şeyimiz gençler için. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye hazırız"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından 4. kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları"na katılan üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Maltepe'deki Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen "Uluslararası İlişkiler Kampı"na Çankırı, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Tokat ve Van'dan 150 üniversite öğrencisi katıldı.

Organizasyon kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da aralarında bulunduğu, uluslararası ilişkiler alanında uzman isimlerle buluşan öğrenciler, ayrıca İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezip, şehitlikleri ziyaret etti.

Kampın son gününde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, tecrübelerini aktardığı gençlerle sohbet edip, onların talep ve şikayetlerini dinledi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin istek ve taleplerini KYK Genel Müdürü Recep Ali Er ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile not aldı.

Organizasyon sonrasında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, gençlere bakanlık faaliyetlerini takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"KYK vesilesiyle bakanlık olarak 700 bine yakın öğrencimizi yurtlarımızda misafir ediyoruz. Onlar, bakanlık ailemizin bir parçası. Onlara sadece barınma hizmeti sunmakla değil, her açıdan onları desteklemekle kendimizi sorumlu hissediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler de onlara duyduğumuz sorumluluğun bir parçası. Türkiye'nin dört bir yanından gelmeleri, birbirleriyle kaynaşmaları, alanında öncü isimlerle bilgi alışverişinde bulunmaları, öğrencilerimiz için tecrübe ve heyecan kaynağı. Arkadaşlarımızın heyecan ve mutluluğu, diğer faaliyetler için yeni motivasyon kaynağı oldu. Gençlerimiz tarafından hem kamplarımızın hem de diğer faaliyetlerimizin takibini ısrarla tavsiye ediyorum. Her şeyimiz gençler için. Tüm imkanlarımızı onlar için seferber etmeye hazırız. Gerçekleştirdiğimiz tematik kamplar, alanında öncü isimlerin ders verdiği organizasyonlar mevcut. Olumlu yansımalarını gözlemliyoruz. Bunları artırarak devam ettireceğiz."

Gençlerin enerjisinin kendilerini motive ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Gençlerimizin enerjisi, bize de güven ve enerji veriyor. Bizi motive ediyor. İnşallah bu yolu gençlerimizle omuz omuza ve ele ele yürüyeceğiz. Bu buluşmaları artırarak, gençlerimizle olan irtibatımızı daha da güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Katılımcı gençlerle fotoğraf çektiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yoğun ilgiyle karşılaştı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK Temtik Kış Kampları Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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