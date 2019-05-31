Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezi açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, menfur bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden akademisyen Ceren Damar Şenel'in isminin verildiği Batıkent Gençlik Merkezi’ni açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, önemli bir amaç vesilesiyle bir arada olduklarını hatırlatarak, "Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'nin açılışıyla hunharlığa, vahşiliğe ve insafsızlığa karşı sevginin merhametin adaletin ve kötülüğe karşı dik duruşunun mesajını veriyoruz. Bu kardeşimin her anlamdaki örnek şahsiyeti, hem bir akademisyen hem bir sporcu hem de bir insan olarak rol model kişiliği bizleri onun adını ilelebet yaşatmaya sorumlu kıldı." dedi. Ceren Damar Şenel'in, 2 Ocak 2019'da tam bu misyona hizmet ederken bir caninin alçakça saldırısı sonucu şehit edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Kendisini rahmetle yad ediyoruz. Bu insanlık dışı insanlığa sığmayan vahşi saldırı hepimizi, milletimizi, gençlerimizi ve akademi camiamızı çok derinden etkiledi." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kayakta, snowbordda, basketbolda, buz pateninde ciddi başarıları da olan hem sporda hem bilimde önde olmasını istediğimiz gençlerimiz adına örnek bir kişilikti. Tüm yönleriyle pırlanta bir insanı maalesef 2 Ocak'ta kaybettik. Alçaklara, vahşi hisleriyle hareket edenlere, hunharca cinayete teşebbüs eden başta o kişi olmak üzere tüm dünyaya bir mesaj olarak Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'ni açarak Cerenlerin ölmeyeceğini, yeni Cerenlerin de var olmaya devam edeceğini haykırıyoruz." "Onun temiz ismini, yüce değerlerini gençlerimiz burada ışık olarak anlayacak, algılayacak ve yaşatacaklar." diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Değerli ailemize Ceren gibi bir ismi yetiştirdikleri ve bu aziz millete armağan ettikleri için teşekkür ediyorum. Ceren'in bıraktığı mirasa da millete olarak, toplum olarak, hep birlikte sahip çıkacağız. Çünkü iyilik ve kötülük her zaman mücadelesine devam ediyor. Hak batıl. Bu manada biz her zaman hakkın yanında, iyinin yanında, şefkatin, merhametin ve adaletin yanında yer alacağız. Gençlerimizi, bu konuda hassas, yanlışa karşı 'hayır' diyebilecek bilinçte ve karakterde yetiştireceğiz."