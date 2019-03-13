HABER

Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:49 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım" - "İlk oy önemli. Özellikle böyle bir süreçte, böyle bir tecrübeyi yaşayacak olmanız ayrıca bir önem katıyor. Malumunuz ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla kuruluşlarıyla söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke"

Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım." dedi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Müftülük toplantı salonunda AK Parti Mardin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programa katıldı.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmalara çok önem verdiklerini, her ilde mutlaka gençlerle demokrasi buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. İlk oy önemli. Özellikle böyle bir süreçte, böyle bir tecrübeyi yaşayacak olmanız ayrıca bir önem katıyor. Malumunuz ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla kuruluşlarıyla söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke." diyen Kasapoğlu, ülkede seçime katılım oranlarının yüksek olduğunu bildirdi.

Sandığa giden seçmen oranının çok yüksek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Batıda bu kadar değil, özellikle Amerika'da yüzde 50'lerde 60'larda, bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri addeden ülkelerden çok daha ileride. Bu da bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok zengin bir coğrafyaya ve nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu zengin mozaiği daha da zenginleştirme yoluna gençlerin katılımının apayrı bir anlam ve zenginlik katacağını vurguladı.

Bir gencin ülkede seçme ve seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesinin ülke siyasetine katkılarını sorması üzerine Kasapoğlu, "Gençlerimiz şimdi parlamentoda bizi temsil ediyorlar, çok genç yaşta arkadaşlarımız var ve çok güzel temsil ediyorlar. Gençlerimiz demek, heyecan, motivasyon, yenilik, taze kan demek. Gençlerimizin katkısını, heyecanını elbette ülkemiz ve demokrasimiz için önemli bir kazanım olarak görüyoruz." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye etti.

Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle görüştü.

Bütün imkanlarıyla şimdiye kadar oldukları gibi bundan sonra da ilçenin hizmetinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, ilçeye yaptıkları ve yapacakları yatırımları aktardı.

- "Onların kin nefret bölücü söylemlerine karşı biz sevgi diyeceğiz"

Bölge insanının her şeyinin en iyisini hak ettiğini anlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sizlerin oylarını alıp yol yapacakları yerde yolları çukurlarla donatanlar, o yolların altına mayın, bomba döşeyenler 31 Mart'ta sizden gereken cevabı, o kırmızı kartı alacaklar. Onların hukuksuzluklarına karşı biz inadına hukuk, adalet diyeceğiz. Onların kin nefret bölücü söylemlerine karşı biz sevgi, birlik, beraberlik ve kardeşlik diyeceğiz."

- Gençlik Merkezini ziyaret

Bakan Kasapoğlu, daha sonra görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezle ilgili Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'dan bilgi alan Kasapoğlu, sohbet ettiği gençlere tavsiyelerde bulundu. Radyo programına da konuk olan Kasapoğlu, gençlerle fotoğraf çektirdi.

Ziyaretlere, AK Parti Mardin milletvekilleri Şeyhmus Dinçel ve Cengiz Demirkaya ile AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Vejdi Kahraman ve İl Başkanı Faruk Kılıç da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mardin'de<br />

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mardin'de<br />

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!
MSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planıMSC Cruises’tan 13.6 miyar Euro’luk yatırım planı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu mardin

En Çok Okunan Haberler

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

Üvey babasının kafasına ekmek bıçağı saplamıştı! Kendisini böyle savundu!

POMEM giriş sınavı sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı!

Röntgeni çekilince gerçek ortaya çıktı! Bunca zamandır böyle yaşamış!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kesti, gözaltına alındı!

Minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı: 21 yaralı

Zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da trafik yoğunluğu! Durma noktasına geldi

İstanbul'da son durum! Trafik durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.