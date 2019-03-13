Bakan Kasapoğlu, Mardinli gençlerle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım." dedi. Mardin'deki temaslarını sürdüren Bakan Kasapoğlu, Müftülük toplantı salonunda AK Parti Mardin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Gençlerle Demokrasi Buluşması" programa katıldı. Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, gençlerle buluşmalara çok önem verdiklerini, her ilde mutlaka gençlerle demokrasi buluşması gerçekleştirdiklerini söyledi. "Bu buluşmamızın temel noktası malum 996 bin gencimiz ilk kez oy kullanacak, demokrasiye, katılımcılığa, sandıkta iradesini ortaya koymasında ilk adım. İlk oy önemli. Özellikle böyle bir süreçte, böyle bir tecrübeyi yaşayacak olmanız ayrıca bir önem katıyor. Malumunuz ülkemiz demokrasiyi gerçekten içselleştirmiş, kurumlarıyla kuruluşlarıyla söylemleriyle demokrasiyi hazmetmiş bir ülke." diyen Kasapoğlu, ülkede seçime katılım oranlarının yüksek olduğunu bildirdi. Sandığa giden seçmen oranının çok yüksek olduğunu belirten Kasapoğlu, "Batıda bu kadar değil, özellikle Amerika'da yüzde 50'lerde 60'larda, bizdeki oran gerçekten pek çok kendisini demokraside ileri addeden ülkelerden çok daha ileride. Bu da bizim demokrasimizi, çoğulculuğumuzu, sorgulamaya cüret edenlere bir mesaj olsun." ifadesini kullandı.

Ülkenin çok zengin bir coğrafyaya ve nüfusa sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, bu zengin mozaiği daha da zenginleştirme yoluna gençlerin katılımının apayrı bir anlam ve zenginlik katacağını vurguladı. Bir gencin ülkede seçme ve seçilme yaşının 18 olarak değiştirilmesinin ülke siyasetine katkılarını sorması üzerine Kasapoğlu, "Gençlerimiz şimdi parlamentoda bizi temsil ediyorlar, çok genç yaşta arkadaşlarımız var ve çok güzel temsil ediyorlar. Gençlerimiz demek, heyecan, motivasyon, yenilik, taze kan demek. Gençlerimizin katkısını, heyecanını elbette ülkemiz ve demokrasimiz için önemli bir kazanım olarak görüyoruz." diye konuştu. Bakan Kasapoğlu, gençlere kitap hediye etti. Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçen Kasapoğlu, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle görüştü. Bütün imkanlarıyla şimdiye kadar oldukları gibi bundan sonra da ilçenin hizmetinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, ilçeye yaptıkları ve yapacakları yatırımları aktardı. - "Onların kin nefret bölücü söylemlerine karşı biz sevgi diyeceğiz"