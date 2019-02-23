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Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:24 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor alanında birçok şey yapmayı hedeflediklerini belirterek yeni tesislerin müjdesini verdi.

Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız

Yusuf ÇINAR - Serkan BARIŞ/ ÇORUM,(DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor alanında birçok şey yapmayı hedeflediklerini belirterek yeni tesislerin müjdesini verdi. Kasapoğlu, "Spor alanında birçok tesis yaptık, daha fazlasını, daha güzellerini yapacağız" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde Ak Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Burada konuşan ve Sungurlu ilçesine güreş eğitim merkezi, semt sahaları ile butik yüzme havuzu kazandırılacağını açıklayan Bakan Kasapoğlu, "Gerçekten spor çok önemli. Spor alanında çok tesisler yaptık, daha fazlasını, daha güzellerini yapacağız. Burada malum spor alanında bir potansiyel var, Sungurlumuzun gençleri kadınıyla erkeğiyle spor konusunda çok yetenekli. Biz de onlara tüm imkanları sağlayacağız. Güreşte ciddi bir alt yapı var, işte biz bu alt yapının önünü açmak için buradan Dünya şampiyonları çıkarmak için Güreş Eğitim Merkezi’ni buraya inşa edeceğiz. Güreş Eğitim Merkezi sayesinde yetiştireceğimiz Avrupa Şampiyonlarıyla Sungurlumuzla gurur duyacağız. Tüm sporları önemsiyoruz, futbol da olacak. Üç mahallemize semt sahaları yapacağız. Sungurlu'da futbol, basketbol ve voleybolda da nice başarılı sporcular yetişeceğine inanıyorum. Spor engel tanımaz, sizler de hiçbir engel tanımadan bu yapacağımız tesisleri gece gündüz demeden kullanacaksınız. Biz bu tesislerimizi sayın Cumhurbaşkanımızın hizmetkâr liderlik anlayışıyla, hizmetkâr belediyecilik anlayışıyla, hizmetkâr yöneticilik anlayışıyla sizlerin hizmetine 7/24 sunmaya hazırız. Sizler de bu tesisleri 7/24 kullanacaksınız" dedi.
'SPORUN HER BRANŞI ÖNEMLİ'
Sporun her branşının hem sağlık açısından hem de zihinsel rahatlama açısından önemli olduğunu kaydeden Bakan Kasaoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projemiz var. Bu proje çerçevesinde herkese yüzme öğreteceğiz. Butik yüzme havuzumuzun müjdesini veriyorum. Sungurlumuza butik yüzme havuzu yapılacak. Yeri de hazır. Belediyemizle birlikte inşa edeceğiz. Sizler de 31 Mart günü gereğini yapacaksınız. Sungurludan aldığımız oyla Türkiye’ye Sungurlunun hoş sedasını en güçlü şekilde yansıtacaksınız" diye konuştu.
Bakan Kasapoğlu, leblebi üretimi yapan iş yerinde giydiği iş önlüğü ile halka leblebi ikramında bulundu, tepside getirilen simitleri vatandaşlara dağıttı.

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Bakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağızBakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağızBakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağızBakan Kasapoğlu: Spor alanında çok tesis yaptık, daha fazlasını yapacağız

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