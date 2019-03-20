Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Beykoz'da iki okul açtı

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)-GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İlkokulu ve Spor Toto Teşkilatı Ortaokulu'nun açılışını yaptı. Açılışa ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, TFF Başkanı Hüsnü Güreli, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGAMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta ilk söz alan TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, emeği geçen tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. "BURADA OKUYACAK ÖĞRENCİLERİN ATATÜRKÇÜ VE İLERİYİ GÖREN VİZYONLU ÖĞRENCİLER OLARAK YETİŞMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM"

Ardından söz alan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise, “TFF aslına baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Bu sivil toplum kuruluşu olarak ben ve arkadaşlarım TOGEMDER ile yola çıktık. Bugün 5. Okulun açılışını yapıyoruz. Ben burada okuyacak öğrencilerin Atatürkçü ve ileriyi gören vizyonlu öğrenciler olarak yetişmesini temenni ediyorum. Tabi Hüsnü bey başta olmak üzere tüm federasyon yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

"DEMİRÖREN'E KATKILARINDAN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Daha sonra konuşan TFF Başkanı Hüsnü Güreli de okulların yapımında emeğe geçenlere teşekkür ederek, “En büyük teşekkürü dostum ve dava arkadaşımız, birlikte yola çıktığımız Yıldırım Demirören Başkanımıza teşekkür ediyorum. Zira, TOGEMDER'in bu talebi bize geldiği anda, büyük şevk ve süratle hayır işlerine çok önem veren Yıldırım Demirören başkanımıza emekleri için, Türk futboluna verdiği emekler için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bu şehrin valisi olarak emeği geçenlere teşekkür ediyor. Şehrimize bu hayır, hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. "YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, “Gerçekten ülkemiz Avrupa'nın en yoğun genç nüfusa sahip bir ülke. Bu bağlamda bizde bakanlık olarak diğer kurumlarla işbirliğini çok önemsiyoruz. Bu anlamda da yatırımlarımız devam edecek" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, eğitim ve bilginin en büyük güç olduğuna dikkat çekerek, bütçede en büyük payın eğitime ayrıldığını kaydetti. 16 yıl içinde eğitimin kalitesi için alt yapının hazırlandığını ve derslik sayısının 2 katına çıkarıldığını ifade etti.