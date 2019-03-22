Bakan Kasapoğlu'ndan Beykoz kulüplerine destek

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Beykoz'da amatör spor kulüpleriyle bir araya geldi.

Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman ve Beykoz'un amatör spor kulüp başkanları, yöneticileri ve üyeleri katıldı.

Programda bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Beykoz'un spor için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Beykoz’un hem İstanbul'umuz için hem spor camiamız için ayrıca bir yeri var. Bu çerçevede Beykoz ile ilgili bugüne kadar bir kısım hizmetleri planladık ama bundan sonraki süreçte çok daha güçlü bir şekilde Beykoz'un gençlerinin ve spor camiasının yanında olacağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Buraya gelirken eli boş gelmek olmaz diye düşündük. Beykoz'daki spor kulüplerine önümüzdeki hafta 20'şer bin lira destek vereceğiz. Bu müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum." dedi.