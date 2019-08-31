Bakan Kasapoğlu'ndan dopingle mücadele mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin dopingle mücadelede marka bir ülke olacağını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Kasapoğlu'nun Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.

Doping kontrol merkezinin Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerinde merkezi bir role sahip olmasını hedeflediklerini aktaran Kasapoğlu'nun şu ifadeleri kullandığı ifade edildi:

"Dopingle mücadele laboratuvarları, küresel düzeyde dopingle mücadelenin desteklenmesinde temel bir rol oynamaktadır. Bu önemli rol, yasaklanmış maddeler ile yöntemleri belirlemek için kesin ve güvenilir test yöntemleri sağlama kapasitelerine bağlıdır. Bu nedenle, laboratuvarın yetkinliğinin mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına büyük önem veriyoruz. Dopingle mücadele, ülke olarak çok önemsediğimiz bir konu. Sporun temiz bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Bu çerçevede de devlet olarak bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettiğimiz gibi, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde çalışacağız."