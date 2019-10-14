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Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Bakan Kasapoğlu'ndan Enver Cenk Şahin'e destek

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren mesajından sonra Almanya İkinci Futbol Ligi ekibi St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Türk futbolcu Enver Cenk Şahin'e destek verdi.

Türkiye'nin, Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Fransa'da olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk'i telefonla arayarak milli duruşundan dolayı tebrik etti.

Sosyal medya hesaplarından da tepki gösteren Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, "St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin'in #BarışPınarıHarekatı'na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim." mesajını paylaştı.

Milli maç sonrası Türkiye’ye dönecek olan Bakan Kasapoğlu, Enver Cenk Şahin'i yarın makamında da kabul edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
futbol Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

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