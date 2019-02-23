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Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 13:24 | Son Güncelleme

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sungurlu’da esnafı ziyaret etti.
Esnafa hayırlı işler dileyen Bakan Kasapoğlu, onlardan AK Parti Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan’a destek istedi. Bakan Kasapoğlu’na AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, İlçe Başkanı Metin Özsarı, Sungurlu Belediye Başkan Adayı İlyas Özkan ve partililer eşlik etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti

Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti

Bakan Kasapoğlu’ndan esnaf ziyareti

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