Bakan Kasapoğlu'ndan EYOF'ta madalya kazanan sporculara tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15'incisi düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nin (EYOF 2019) ilk üç gününde 4 altın, 3 gümüş, 2 bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanan sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan milli sporcular için yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 9 spor dalında 126 sporcuyla mücadele verdiğimiz 15. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde madalya kazanan milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Ay-yıldızlı formayı üzerinde taşıyan tüm sporcularımızı kutluyor, müsabakaları devam eden sporcularımıza başarılar diliyorum."

