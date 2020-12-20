Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te bir özel hastanemizde dün yaşanan elim hadise idari ve adli olarak incelenmektedir. Bu hadise ile Bakanlığımızın yetki ve sorumlulukları arasında gerçek dışı ilişkiler kurmanın kimseye faydası yoktur. pic.twitter.com/xznEKKRTAK