HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

20.12.2020 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bakan Koca: Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gaziantep'te yoğun bakım servisindeki patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın hastaneleri bilgilendirmesinin 'ihmal' olarak yansıtılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

İŞTE BAKAN KOCA'NIN PAYLAŞIMI


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi'Kenan komutan' yıllar sonra görüntülendi
Kybele Heykeli'nin nasıl kaçırıldığını bu sözlerle anlattıKybele Heykeli'nin nasıl kaçırıldığını bu sözlerle anlattı
20 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!20 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Sosyal medyada fenomen olan 'Kenan komutan'ın son hali!

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

"Öğrenci Bilgi Formu" 8 yıllık cinsel saldırıyı ortaya çıkardı

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Skandalı böyle anlattı! 'Kybele'yi koleksiyoncu satın aldı, yabancılara sattı'

Kybele Heykeli'nin nasıl kaçırıldığını bu sözlerle anlattı

Prof. Dr. Oğuztürk: Yumruk yumruğa tokalaşma da tehlikeli

Prof. Dr. Oğuztürk: Yumruk yumruğa tokalaşma da tehlikeli

Atatürk büstünü yerinden söküp çöp kutusuna attı

Akılalmaz sözler! 'Maske takmak Allah'a şirktir'

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Gümüşhane’de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.