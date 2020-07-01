Bakan Koca da açıklama yapmıştı! İstanbul'da dehşete düşüren asker uğurlama görüntüleri

Türkiye’de koronavirüsüyle mücadelede kapsamında alınan önlemler sayesinde yaklaşık 3 ay sonra normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran’dan itibaren uygulamaya koyulan normalleşme sonrası uyulması gereken kurallar ve önlemlere rağmen celp döneminin gelmesiyle birlikte İstanbul’un Arnavutköy, Esenyurt, Esenler, Avcılar ve Üsküdar gibi çeşitli ilçelerinde toplanan gruplar, asker uğurlama adı altına bir araya gelmeye başlamıştı. Bu nedenle İçişleri Bakanlığı tarafından “asker uğurlaması” yönünde tedbir alınması konusunda 81 il valiliğine talimat verildi.

Ancak İstanbul’da istenmeyen görüntülerin artarak devam etmesinin ardından bu kez de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?" açıklamasında bulunarak tepki gösterdi.