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Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi tartışmalarıyla ilgili olarak 'Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil.' dedi.

Bakan Koca'dan 'arazi tahsisi' tartışmalarına açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin birçok soruya yanıt verdi. Son günlerde gündemde yer alan 'arazi tahsisi' tartışmalarına ilişkin Bakan Koca 'Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil.' dedi.

'1-2 AY İÇİNDE BÜYÜK BİR LASNMAN YAPILACAK'

İşte Bakan Koca'nın açıklamarından satır başları:

Sağlık turizmini Türkiye'de markalaştırmak istiyoruz, süreç başladı. Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak.

Hava ambulansı konusunda son derece ileri bir noktadayız. Dünyada vatandaşına bu anlamda ücret almadan hizmet sunan bir ülkeyiz

Organ naklinde çok önemli mesafe aldık. Geçen yıl yapılan kalp ve böbrek nakli sayısı 5 bin 600'e ulaştı.

Aşıda önümüzdeki 5 yıllık süreçte dışa bağımlılığımızı bitirmek istiyoruz.

'KABUL EDİLEBİLİR BİR DURUM DEĞİL'

Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksız. Kabul edilebilir bir durum değil. Arkadaşlarımız iddialarla ilgili hukuki süreci devam ettiriyor. Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Son 17 yıllık süreçte vakıf üniversitelerine bedelsiz verilen herhangi bir tahsis söz konusu olmadı.

'ARAZİ TAHSİSİ' TARTIŞMALARINA YANIT!

Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti yapılarak, tarihi doku korunarak eğitim amaçlı kullanılmak kaydıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunun izniyle yapılan bir tahsis.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arazi tahsisi

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