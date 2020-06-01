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Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı: Biraz daha sabredelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 23:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı: Biraz daha sabredelim

Koca, maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüsle mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim." değerlendirmesini yaptı.


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