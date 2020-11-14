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  4. Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

14.11.2020 21:38 | Son Güncelleme:
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Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete tepki: Mahkemede hesap verecekler

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde hasta yakınları sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu. Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak" ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi'nde geçirdiği kaza sonucu Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırılan hastanın yakınları, bilinmeyen nedenle sağlık personeline saldırı girişiminde bulundu.

Sağlık çalışanları da yoğun bakım kapısının açılmaması için arkasına tıbbi cihazları koyarak, kendilerini korumaya aldı. Hasta yakınlarına ilk müdahaleyi özel güvenlik görevlileri yaptı.

Daha sonra gelen polis ekiplerince hasta yakınları, kapı önünden uzaklaştırıldı. Olaya karışan 5 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltıAnkara'da sağlık çalışanlarına saldırı girişimi: 5 gözaltı

BAKAN KOCA'DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin bir yenisi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi’nde dün gece yaşandı. Saldırganlar Çocuk Yoğun Bakım Servisine kaldırılan bir hastanın yakınlarıydı. Mahkemede hesap verecekler. Ama çocuklarına verebilecekleri bir cevap olmayacak."

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