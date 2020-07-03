Bakan Koca'dan Sakarya'daki patlamaya ilişkin açıklama! 12 saat uyarısı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz" dedi.

