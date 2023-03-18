Bakan Koca duyurdu: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı! 'İçme suyu' uyarısı

Depremlerin ardından son olarak sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'daki şebeke suyu ile ilgili açıklama yapıldı. Bakan Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyunun verilmeye başlandığını belirtirken 'içme suyu' uyarısı da yaptı. İşte detaylar...

"GENEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILMAYA ELVERİŞLİDİR"

Bakan Koca paylaşımında "Şanlıurfa’ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da, şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir." dedi.

"İÇME SUYU OLARAK KULLANILMAMALIDIR"

Koca paylaşımının devamında "Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır." ifadelerini kullandı.