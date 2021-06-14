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  4. Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni dönem bugün başladı

Bakan Koca duyurmuştu! Aşılamada yeni dönem bugün başladı

14.06.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında salgına karşı toplumsal bağışıklık kazandırılması için başlatılan aşı seferberliğinde 40 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Bakan Koca, geçtiğimiz gün 40 yaş üstü tüm vatandaşların koronavirüs aşısı için randevu alabileceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 40 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlandı.

Kırklareli’nde yaşayan 40 yaş ve üzeri olan vatandaşlar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve aile sağlığı merkezlerinde randevu saatlerine göre aşılarını oluyor.

Uzun zamandır aşı sırasını bekleyen İbrahim Albayrak randevusunu alıp Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldiğini belirterek, “Uzun zamandır aşı sırası bekliyorduk. Sıramız geldi. 40 yaş ve üzeri aşılamanın başladığını duyup hemen sıramı aldım ve bu günde aşımı olmaya geldim. Sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Herkes biran önce aşılarını olsun, aşı sağlıktır” dedi.

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Sağlık Bakanlığınca başlatılan “aşı seferberliği” kapsamında Kırklareli’nde 1. ve 2. doz aşı olanların sayısı 223 bin 273 kişiye yükseldi.

Ülke genelinde ise 1. ve 2. doz aşı olan kişi sayısı 33 milyon 888 bin 303 kişi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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