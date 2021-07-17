Bakan Koca paylaştı! Aşısını yapan sağlık personelini alnından öptü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde aşı hizmetleri kapsamında bir eve giden sağlıkçının fotoğrafını paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı fotoğrafta, yaşlı kadının kendisine aşı yapan sağlık personelini alnından öptüğü görüldü.

"BİZ DE SENİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUZ"

Koca, paylaştığı fotoğrafın altına "Gazal Teyze, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal Teyze. Sağlığın önce Allah'a sonra bize emanet" notunu ekledi.

GAZAL TEYZE, aşısını yapan sağlık personelimizi alnından öptü. Biz de senin ellerinden öpüyoruz Gazal teyze. Sağlığın önce Allah’a sonra bize emanet. pic.twitter.com/4ISg9BZPwy — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2021



