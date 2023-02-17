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Son dakika haberi: Deprem bölgesi için kritik uyarı! Bakan Kurum altını çizerek belirtti 'Kesinlikle yapılmamalı'

17.02.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrasında bölgeden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hasarlı binalardan eşya alınması konusu son günlerde gündemdeydi. Konuyla ilgili net ifadeler kullanan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Hasar görmüş binalardan eşya alınmaması gerektiğini belirtiyorum' dedi.

Son dakika haberi: Deprem bölgesi için kritik uyarı! Bakan Kurum altını çizerek belirtti 'Kesinlikle yapılmamalı'

Son dakika... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on ilimizi felaket boyutunda etkileyen deprem sonrası bölgeden yeni haberleri gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde açıklamalarda bulundu.

SON DAKİKA: BAKAN KURUM EVLERDEN EŞYA ALAN VATANDAŞLARA SESLENDİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mart ayı başında deprem bölgelerindeki konutların inşası için ihalelerin başlayacağını belirtirken konutlar için en doğru alanı seçmeye çalıştıklarını belirtti. Kurum, ayrıca tüm illerdeki enkaz çalışmalarının da büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

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'AĞIR HASARLI KONUTLARDAN EŞYA ALINMAMALI'

İşte Bakan Kurum'un o sözleri...

'Taşınma süreçlerini de koordinasyon merkezlerinden yöneteceğiz. Ağır hasarlı konutlardan eşya alınmaması konusunda uyarıyoruz. Valilerimiz taşınma süreciyle ilgili bilgilendirme yapacaklar...'

Bakan Kurum ayrıca, deprem bölgesindeki binalarla ilgili son verileri de paylaştı. Kurum, "3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm, 684 bin bina incelenmiştir. 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

DESTEK ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ UZATILDI

Bakan Kurum'un ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci ise çiftçilere destek ödemeleri ve deprem bölgelerine yapılan desteklerle ilgili konuştu.

Bakan Kirişci, çiftçilere destek ödemeleri ile ilgili başvuru tarihlerinin uzatıldığını belirtti.


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Vahit Kirişci Murat Kurum

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