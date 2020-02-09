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Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2020 14:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili açıklama

Bakan Kurum, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Elazığ Deprem Bölgesi

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kentsel ranta başlayin vakit kaybetmeyin vurgun vurmak için
hadi bakalim
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