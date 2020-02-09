Bakan Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşümle ilgili açıklama

Bakan Kurum, "S\u00fcrs\u00fcr\u00fc Mahallesinde 10 g\u00fcn i\u00e7erisinde temel ataca\u011f\u0131z. Mustafa Pa\u015fa'da da temelimizi e\u015f zamanl\u0131 at\u0131p, h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde y\u0131l sonuna kadar konutlar\u0131 bitirmek istiyoruz." dedi.\nKaynak: AAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Vitamin ve mineral deposu ke\u00e7iboynuzunun faydalar\u0131PARTNERTamer Karada\u011fl\u0131 30 ya\u015f k\u00fc\u00e7\u00fck sevgilisiyle yakaland\u0131Yolcu vapuru internetten sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131
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