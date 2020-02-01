HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Kurum, depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı

Bakan Kurum, depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 20:21 | Son Güncelleme

Bakan Kurum, depremde hasar gören evlerde inceleme yaptı

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremde hasar gören evlerde incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, ilçe ziyaretlerinin ardından Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde hasar gören evlerin yıkım çalışmalarını takip etti, vatandaşların taleplerini dinledi. Evlerdeki tahribatı inceleyen Kurum, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzede Hacer Özay'ın, oğluyla kaldığı evin yıkılma tehlikesi altında olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, gerekli incelemenin yapılması için görevlilere talimat verdi.

Daha sonra Mustafa Paşa Mahallesi'nde de inceleme yapan Kurum, muhtarlık önünde yaktıkları ateşin kenarında ısınan depremzedelere yapılacak çalışmaları anlattı.

Kurum, ardından bir kahvehanede evleri hasar gören vatandaşlarla bir araya geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
PARTNER Manuş Baba'ya şok! Manuş Baba'ya şok!
AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsüAFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Depremzede Elazığ ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Başkan Kartoğlu ve ailesi 5 saat alıkonuldu

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Öğrenci burslarıyla ilgili flaş açıklama

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

Okulda skandal görüntü! Öğretmen hakkında harekete geçildi

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medyada 'koronavirüs' iddiası gündem olmuştu! İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Hastane tuvaletinde ölü bebek bulundu! Kan donduran detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Pekin Büyükelçisi Emin Önen’den koronavirüs açıklaması!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Depremin ardından 'Alevi köylere yardım yapılmıyor' iddialarına yanıt!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

Suudi arkadaşıyla ilişkisi Rum tarafını karıştırdı!

AFAD paylaştı! İşte Elazığ Sivrice'deki 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

AFAD paylaştı! İşte 6,8'lik depremin 3 boyutlu görüntüsü

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bir deprem daha!

Elazığ'da bir deprem daha!

Otomobilin devrilme anı kamerada!

Otomobilin devrilme anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.